Банк «Возрождение» увеличил преференции по потребительским кредитам

Банк «Возрождение» увеличил преференции по ставке кредитования. Теперь лица, получающие заработную плату на карты банка, могут получить потребительский кредит по ставке от 19 % годовых в рублях.



Сниженная ставка действует также для сотрудников бюджетных предприятий и компаний-участников корпоративных программ банка, а также для ряда других категорий клиентов.



Преференции распространяются на кредиты в рублях: «Необеспеченный кредит», «Кредит под поручительство», «Кредит Залоговый», «Автокредит в автосалоне».



Кредит в размере до 1,2 млн руб. можно получить на любые цели без залога и поручителей. Под поручительство одного физического лица максимальная сумма кредита составит 2 млн руб. Срок кредитования — до 7-ми лет.



Под залог недвижимости, транспортного средства или векселя банка «Возрождение» может быть выдан кредит сроком до 5 лет на сумму до 10-ти млн руб.



Напомним, что при одновременном оформлении кредитной карты, услуги «Vbank с тобой» и покупке криптокалькулятора дополнительная скидка к процентной ставке по потребительскому кредиту составит 0,15%.