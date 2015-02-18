Банк «Возрождение» принял участие в международной туристической выставке «Анапа — самое яркое солнце России»

Новороссийский филиал банка «Возрождение» принял участие в ежегодной 20-й международной туристической выставке «Анапа — самое яркое солнце России».



Выставка была организована администрацией города-курорта Анапа и санаторно-курортным объединением «Здравницы города-курорта Анапа» при поддержке администрации Краснодарского края, Национальной курортной ассоциации, Российского союза туриндустрии и Анапской региональной курортной ассоциации.



Юбилейная выставка прошла в современном спортивном комплексе на площади более полутора тысяч кв. метров. На двух этажах разместилась экспозиция, представленная уникальным составом участников, объединившим более 200 компаний. В качестве экспонентов выставки были представлены санатории, пансионаты, частные гостевые дома, детские оздоровительные центры — 96 объектов санаторно-курортного комплекса Анапы. Кроме того, участниками выставки являются здравницы Сочи, Новороссийска, Темрюка, Ставропольского края, Кавказских Минеральных вод и Ейского района.



Специально для представителей турбизнеса банком «Возрождение» был проведен семинар, в ходе проведения которого обсуждались условия, порядок и особенности кредитования по программе «Микробизнес».



Александр Быков, заместитель начальника управления корпоративного бизнеса Новороссийского филиала банка «Возрождение», рассказал о достижениях банка за 23 года существования, в деталях описал существующие финансовые продукты, которые Банк предлагает представителям бизнес-сообщества. По его словам, на сегодняшний день вопросы финансирования для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса стоят очень остро. Большинство банков, ссылаясь на нестабильную ситуацию, приостановили кредитование. В связи с этим, потребности финансирования бизнеса остаются нереализованными.



«Понимая это, банк „Возрождение“ представил обновленную программу кредитования малого бизнеса, которая в полной мере учитывает потребности клиента. Мы предоставляем денежные средства не на словах, а на деле. В чем уже успели убедиться многие предприниматели в Новороссийске и Анапе», — отметил Александр Быков.



По итогам презентации клиенты проявили неподдельный интерес к продуктам банка, что неудивительно, ведь зачастую курортный бизнес не может развиваться без кредитных ресурсов, а банк «Возрождение» готов предложить специальные условия именно для данного сегмента. Основная цель для банка сегодня — выстраивание долгосрочных взаимовыгодных отношений с клиентами.