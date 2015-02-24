Банк «Возрождение» предоставил банковскую гарантию ООО «Жилстрой-НН» в размере 10 млн рублей

Нижегородский филиал банка «Возрождение» предоставил безотзывную банковскую гарантию ООО «Жилстрой-НН» в размере 10 млн рублей сроком до 31 декабря 2015 г. для обеспечения исполнения договора аренды земельного участка под будущее строительство. Участок, расположенный на ул. Мончегорской Автозаводского района, будет использован под строительство жилого комплекса.



«Мы всегда уделяем особое внимание поддержке клиентов реального сектора экономики, особенно производственных компаний, активно используя некредитные инструменты, такие как, банковские гарантии. В нынешних условиях эта услуга позволяет компаниям существенно сэкономить свои расходы, воспользоваться отсрочкой платежа за товар без увеличения его цены, сократить риски по сделке до минимума», — отметила управляющий Нижегородским филиалом банка «Возрождение» Наталья Морозова.



Являясь клиентом банка «Возрождение» с 2006 года, ООО «Жилстрой-НН» пользуется его расчетно-кассовыми услугами, дистанционным банковским обслуживанием. Ранее предприятие было выбрано партнером банка по программам ипотечного кредитования, заключен договор об осуществлении безналичных расчетов по переводу денежных средств физических лиц.



«С ООО „Жилстрой-НН“ нас связывает давнее сотрудничество, мы вместе прошли ряд непростых периодов в экономике. Отношения с клиентами — наш самый ценный актив, поэтому в работе с ними мы стремимся, что бы ни происходило, придерживаться принципов отзывчивости, человечности и надежности. Уверена, главный секрет многолетнего слаженного партнерства с компанией „Жилстрой-НН“ — именно в этом» — подчеркнула Н. Морозова.



Компания «Жилстрой-НН» — крупный инвестор, работающий на рынке с 2000 года и занимающий первое место в рейтинге крупнейших застройщиков многоквартирного жилья Нижнего Новгорода. За 15 лет своей работы компанией построено более 1 млн квадратных метров жилых и коммерческих площадей, это 120 объектов и 14 000 квартир. На долю «Жилстрой-НН» приходится более 10% от всего объема новостроек, сдаваемых в Нижнем Новгороде.