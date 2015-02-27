Банк «Возрождение» реализует в Подмосковье проект «Красочный город»

В 2015 году Россия отмечает великий праздник — 70 лет Великой победе. В честь этого события банк «Возрождение» проводит творческий конкурс «Красочный город», благодаря которому дети, подростки, их родители и все, кто хочет сделать мир вокруг себя красивее и лучше, могут поучаствовать в благоустройстве городской среды. Проект проходит при поддержке Министерства образования Московской области.



Желающим принять участие в конкурсе следует прислать свои эскизы и эссе на заданные темы («70 лет Великой Победе», «История Родного края», «Город будущего», «Город моей мечты»), которые впоследствии будут использованы для оформления фасадов жилых домов, на адрес электронной почты конкурса: kg@voz.ru. Полученные материалы выносятся на рассмотрение жюри, состоящего из представителей городских администраций, местных СМИ и банка «Возрождение», которое определит список из пяти финалистов. Работы номинантов будут представлены на общественное голосование на официальном сайте банка, по итогам которого рисунки победителей конкурса будут перенесены на фасады зданий в пяти городах: Люберцы, Раменское, Ногинск, Клин, Пушкино. Работы по благоустройству фасадов будут произведены компанией, получившей разрешение министерства ЖКХ Московской области на данный вид деятельности.



«Участие в этом конкурсе позволит детям узнать больше об истории нашей страны и родного города, и мы понимаем, что знания и память о великих страницах нашего общего прошлого передаются в первую очередь внутри семьи. Эта преемственность поколений создает нерушимую связь с Родиной, воспитывает творческую и деятельную любовь к ней», — отметила Марина Захарова, Министр образования Правительства Московской области.



«Подмосковье — родной для нашего банка регион, поэтому для нас важно, чтобы его жители любили свой край, свою семью, чтили их общую историю и строили общее будущее. Совместная подготовка конкурсных работ объединит представителей всех поколений: прабабушки и прадедушки наших конкурсантов, свидетели тех событий, подскажут творческую идею, а родители помогут с ее воплощением», — прокомментировала Татьяна Орлова, заместитель председателя правления банка «Возрождение».