Московский Индустриальный банк разработал новое предложение для пенсионеров - текущий счет «Пенсионный»!
03.09.2013 16:43
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Текущий счет «Пенсионный» создан специально для незащищенной категории граждан и обладает высокой доходностью и гибкой системой снятия и пополнения денежных средств. Главные преимущества: без обязательного внесения минимальной суммы; начисления на любой остаток денежных средств на счете – 5% годовых; срок текущего счета «Пенсионный» не ограничен. Для открытия счета и перечисления пенсии в Московский Индустриальный банк , достаточно подать «Заявление об изменении способа доставки пенсии» в любое, удобное отделение ОАО «МИнБ».
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