Уважаемые Клиенты – держатели банковских карт ОАО «МИнБ»! Сообщаем о расширении возможностей услуги «SMS-оповещения». Новая услуга «SMS-банк» позволяет Вам совершать финансовые операции и получать информацию по банковской карте с мобильного телефона по SMS в режиме реального времени.Возможности услуги «SMS-банк»:Ø пополнение баланса как своего мобильного телефона так и близких и друзей;Ø выполнение платежей для оплаты услуг по шаблонам, созданным в системе «Телебанк»;Ø блокирование/активизация банковской карты;Ø запрос списка шаблонов персональных платежей;Ø запрос баланса, о последних операциях по банковской карте, курсах конвертации Банка и курсах ЦБ.Команды в форме SMS-запросов отправляются на следующие сервисные номера:3299 (только на территории Российской Федерации);+79067886411 .Предоставление услуги «SMS - банк» возможно как в сети оператора, так и в роуминге.Условия предоставления услуги «SMS-банк»Услуга «SMS-банк» доступна клиентам автоматически с момента подключения услуги «SMS-оповещение»