СТОУН-АВТО (входит в ГК СТОУН) работает на рынке оперативного лизинга и аренды автомобилей с 2005 года и оказывает полный спектр услуг данного направления. За это время реализовано большое количество проектов разной степени сложности в области оперативного лизинга и транспортного аутсорсинга. В результате, на сегодняшний день услугами компании пользуются более чем в 50 регионах России и СНГ.Услуги, оказываемые ОАО «СТОУН-АВТО»:· Краткосрочная аренда машин;· Аренда личного автомобиля с водителем;· Долгосрочная аренда автомобилей;· Оперативный лизинг автомобилей;· Техническая помощь на дороге, в том числе экстренная эвакуация автомобиля.Размер скидки по картам «МИнБ» составляет :· Краткосрочная аренда автомобилей эконом, среднего класса и внедорожников – 6%;· Краткосрочная аренда автомобилей бизнес-класса – 10%.MOSKA BAR– это прекрасное место для отдыха в самом центре Москвы на Пушкинской площади. Уютный ресторан в будни и веселый бар вечером в выходные.В воскресенье и с понедельника по среду мы открыты с 9 утра до 12 ночи, а с четверга по субботу — круглосуточно!Здесь приятно находиться в любое время суток, будь то неторопливый завтрак, деловой обед, романтический ужин или шумная ночная встреча в компании друзей.Меню MOSKA представлено блюдами европейской и японской кухни, регулярно обновляющимися в зависимости от сезона. Во время завтрака и обеда, а также по воскресеньям действуют специальные предложения на основное меню и напитки.Размер скидки по картам ОАО «МИнБ»:· Для держателей карт MasterCard Gold/Visa Gold – 10%;· Для держателей остальных типов карт – 5%.