СТОУН-АВТО (входит в ГК СТОУН) работает на рынке оперативного лизинга и аренды автомобилей с 2005 года и оказывает полный спектр услуг данного направления. За это время реализовано большое количество проектов разной степени сложности в области оперативного лизинга и транспортного аутсорсинга. В результате, на сегодняшний день услугами компании пользуются более чем в 50 регионах России и СНГ.
Услуги, оказываемые ОАО «СТОУН-АВТО»:
· Краткосрочная аренда машин;
· Аренда личного автомобиля с водителем;
· Долгосрочная аренда автомобилей;
· Оперативный лизинг автомобилей;
· Техническая помощь на дороге, в том числе экстренная эвакуация автомобиля.
Размер скидки по картам «МИнБ» составляет :
· Краткосрочная аренда автомобилей эконом, среднего класса и внедорожников – 6%;
· Краткосрочная аренда автомобилей бизнес-класса – 10%.
MOSKA BAR– это прекрасное место для отдыха в самом центре Москвы на Пушкинской площади. Уютный ресторан в будни и веселый бар вечером в выходные.
В воскресенье и с понедельника по среду мы открыты с 9 утра до 12 ночи, а с четверга по субботу — круглосуточно!
Здесь приятно находиться в любое время суток, будь то неторопливый завтрак, деловой обед, романтический ужин или шумная ночная встреча в компании друзей.
Меню MOSKA представлено блюдами европейской и японской кухни, регулярно обновляющимися в зависимости от сезона. Во время завтрака и обеда, а также по воскресеньям действуют специальные предложения на основное меню и напитки.
Размер скидки по картам ОАО «МИнБ»:
· Для держателей карт MasterCard Gold/Visa Gold – 10%;
· Для держателей остальных типов карт – 5%.
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