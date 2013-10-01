Помощь в выборе вклада в системе "Телебанк"
01.10.2013 12:42
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Друзья! Некоторое время назад в системе "Телебанк" появилась возможность открыть вклад дистанционно, без обращения в отделение Банка. С момента внедрения мы получили от Вас множество предложений и пожеланий по улучшению данного сервиса. Начинаем исполнять.
Теперь выбрать подходящий вклад стало проще. Новая услуга "Подбор вклада" по вашим параметрам подберет наиболее выгодный для Вас вклад, сообщит процентную ставку и предполагаемый доход к концу срока.
Подбор осуществляется среди вкладов, доступных для открытия через систему "Телебанк".
Услуга доступна в меню "Счета, вклады, кредиты и карты" в разделе "Депозитные счета (вклады)".
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