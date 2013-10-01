Помощь в выборе вклада в системе "Телебанк"



Друзья! Некоторое время назад в системе "Телебанк" появилась возможность открыть вклад дистанционно, без обращения в отделение Банка. С момента внедрения мы получили от Вас множество предложений и пожеланий по улучшению данного сервиса. Начинаем исполнять.



Теперь выбрать подходящий вклад стало проще. Новая услуга "Подбор вклада" по вашим параметрам подберет наиболее выгодный для Вас вклад, сообщит процентную ставку и предполагаемый доход к концу срока.



Подбор осуществляется среди вкладов, доступных для открытия через систему "Телебанк".



Услуга доступна в меню "Счета, вклады, кредиты и карты" в разделе "Депозитные счета (вклады)".