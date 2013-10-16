Вклад «Классический»:
• Высокая процентная ставка;
• Может быть открыт в рублях РФ, долларах США, евро;
• Минимальная сумма вклада 30 000 рублей РФ/1 000 долларов США/ 1 000 евро;
• Вклад открывается на фиксированный срок 365 дней;
• Внесение дополнительных взносов во вклад не предусмотрено.
Вклад «Накопительный+»:
• Вклад открывается в рублях РФ.
• Вклад открывается на фиксированный срок 180 либо 365 дней.
• Минимальная сумма вклада 10 000 рублей РФ.
• Вкладчик имеет право пополнять вклад путем внесения дополнительных взносов
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