По мнению banki.ru Московский Индустриальный банк показал одну из лучших динамик роста ипотечного портфеля (53%). Кроме того, согласно рейтингам banki.ru МИнБ вошел в 20-ку банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле.
http://www.banki.ru/news/research/?id=5670089
Московский Индустриальный банк активно реализует ипотечные программы совместно с партнерами-застройщиками, предлагая заемщикам действительно интересные и выгодные условия в различных регионах России
http://www.minbank.ru/list/375/
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