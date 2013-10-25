Добрый день!
3 ноября в Москве состоится "НОЧЬ ИСКУССТВ" 2013 при поддержке компании Visa. Держателям карт Московского Индустриального банка Visa Gold, Visa Platinum и Visa Infinite обеспечен доступ без оплаты и очередей в 15 самых популярных арт-пространств Москвы, где пройдут центральные события «Ночи искусств». Каждый час с 19:00 до 23:00 арт-консультанты Visa будут проводить экскурсии только для держателей премиальных карт - сбор гостей у стенда «Мир привилегий Visa».
Приходите вдвоем! Премиальная карта Visa дает ее владельцу право на проход со спутником.
СПИСОК МУЗЕЕВ
Без очереди:
1. Московский музей современного искусства / ул. Петровка, 25
2. Московский музей современного искусства / Гоголевский бульвар, 10
3. Государственный музей А. С. Пушкина / ул. Пречистенка, 12/2
4. Московская государственная картинная галерея И. Глазунова / ул. Волхонка, 13
5. Государственный культурный центр-музей «Дом Высоцкого»/ Нижний Таганский тупик, 3
6. Мемориальный музей космонавтики / Проспект Мира (дублер), 111
7. Музей-квартира М. Булгакова / ул. Большая Садовая, 10
8. Музей Москвы / Зубовский бульвар, 2
9. Центральный музей Великой отечественной войны / ул. Братьев Фонченко, 10
10. Еврейский музей и Центр толерантности / ул. Образцова, 11, стр. 1А
11. Государственный биологический музей им. К.А. Тимирязева / ул. Малая Грузинская, 15
Без очереди и оплаты:
12. Государственная Третьяковская галерея / Лаврушинский переулок, 10
13. Государственная Третьяковская галерея / Крымский вал, 10
14. Центральный выставочный зал «Манеж» / ул. Манежная, 1
15. Государственный Дарвиновский музей / ул. Вавилова, 57
Подробности на visapremium.com
http://www.minbank.ru/news_detail.php?SECTION_ID=158&news_id=109872
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