Подарки от Visa для всех Клиентов ОАО «МИнБ»

С 01 ноября по 31 декабря 2013 года оплачивайте покупки картой Visa ОАО «МИнБ» как можно чаще, и один из 100 денежных призов может стать Вашим! В акции участвуют все операции оплаты товаров и услуг, на общую сумму от 4000 рублей за период действия акции. Победители акции определяются путем лотереи. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов и порядке их получения можно узнать на сайте платежной системы Visa International в разделе «Промо-акции».