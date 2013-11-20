С картой Visa Classic Трансаэро ОАО «МИнБ», вы становитесь участником программы «Трансаэро Привилегия» и накапливаете баллы, которые Вы можете обменять на полеты рейсами авиакомпании «Трансаэро» или повысить класс обслуживания. А на период проведения акции Московский.Индустриальный банк начисляет вам еще больше баллов:500 приветственных баллов при открытии карт;1,5 балла за каждые 100 рублей, потраченные в торгово-сервисной сети;2 балла за каждые 100 рублей, потраченные в магазинах Duty Free;3 балла за каждые 100 рублей, потраченные в торгово-сервисной сети в течение месяца, на который приходится Ваш День Рождения! 50 баллов – начисляется при ежемесячном обороте по карте свыше 20 000.Для оформления карты обратитесь, пожалуйста, в любое отделение Московского Индустриального банка.Более подробную информацию о совместной акции авиакомпании «Трансаэро» и Московского Индустриального банка Вы можете узнать по телефону 8-800-100-74-74 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или на сайте авиакомпании «Трансаэро».Акция действует с 25 ноября 2013 года по 1 марта 2014 года.