В интервью "Российcкой Газете", об индустриальной политике банка рассказывает его глава Абубакар Арсамаков.

Президент Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков любит повторять: "Если заводские трубы дымят, значит, банк работает правильно". Это не просто слова, МИНБ традиционно инвестирует средства в отечественную промышленность. Об индустриальной политике банка рассказывает его глава Абубакар Арсамаков.



С какими еще отраслями промышленности работает банк?



Абубакар Арсамаков: В современной экономике банк должен быть не просто расчетным центром, а проводником идей, направленных на поддержку клиентов. Когда наш банк осуществляет производственный проект, он всегда действует по принципу венчурного кредитования и не выходит из проекта до тех пор, пока предприятие не встанет на ноги, а проект не выйдет на самоокупаемость. Банк делает ставку на кредитование высокотехнологичных производств, финансирует целые цепочки - от создания или закупки технологии до производства на ее основе готовой продукции.



Абубакар Алазович, какие наиболее значимые инвестиционные проекты удалось осуществить в последнее время?



Абубакар Арсамаков: Мы всегда соотносили работу нашего банка с государственной промышленной политикой. Я считаю, что бизнес может быть успешным лишь в том случае, если он помогает развитию страны. Мы обслуживаем более 70 000 предприятий и инвестируем средства фактически во все отрасли реального сектора экономики РФ.



Например, весьма привлекательной инвестиционной отраслью для банка остается сельское хозяйство. Наши специалисты оценивают технологическую составляющую предлагаемых проектов и рекомендуют оборудование для оснащения агропредприятий. Мы активно работаем по созданию высокотехнологичных производств молока и мяса, финансируем крупные и малые проекты в Орловской, Владимирской областях. В Ростовской области построили завод по производству подсолнечного масла, а в Астрахани - модернизировали мукомольный завод. Активно финансируем сельское хозяйство Юга России, Северного Кавказа, где мы широко представлены своей филиальной сетью. Мы сегодня на территории Чеченской Республики, заложили более 200 гектаров садов, возвели фруктохранилище на 5 тыс. кубометров, пришли к соглашению о строительстве крупного тепличного комплекса. Хочу отметить, что мы находим поддержку и понимание у главы республики, работаем в одной команде, реализуем многочисленные инвестпроекты. Недавно в Грозном сдали в эксплуатацию самый крупный в Южном федеральном округе ТРЦ "Гранд-парк", общей площадью 43 тысячи квадратных метров. Сегодня на торговых площадях торгового центра разместились крупнейшие российские и международные компании, такие как "Спортмастер", "Эльдорадо", "Адидас", "Л`Этуаль", многие другие.



Можно ли было представить такое еще лет десять назад? Конечно, нет. Все это стабилизирует ситуацию, помогает решить многие важные социальные вопросы.



Банк является провайдером высоких технологий, в частности, и в строительной индустрии. Какие направления здесь наиболее перспективны?



Абубакар Арсамаков: Несколько лет назад банк профинансировал находившийся в глубоком упадке производственно-строительный комбинат в Астрахани. Мы выступили инициаторами внедрения технологии несъемной опалубки из цементно-стружечных плит. С привлечением зарубежных партнеров ввели в действие завод по производству такой опалубки. Преимущества нового метода состоят в том, что при высоком качестве строительства на 40% сокращаются сроки возведения зданий и на 10% снижается стоимость квадратного метра жилья. Вот почему в том числе с использованием этого метода мы возводим сотни тысяч квадратных метров дешевого жилья в Астрахани, Волгограде, Ростове, Пятигорске, Туле, Воронеже.



В настоящее время при активном участии банка группа компаний фактически создает технологический комплекс, который обеспечит на основе технологии несъемной опалубки строительство до 1,5 млн кв. метров жилья в год. В частности, в г. Чехове в июне этого года введена в эксплуатацию первая очередь нового завода с применением роботизированного комплекса сборки панелей несъемной опалубки. Сейчас уже выходим на крупные строительные площадки. В том числе в Подмосковье, Калужской области.



В Костроме нами построен завод по производству цементно-стружечных плит мощностью 60 тыс. куб. метров в год. Тут мы также профинансировали закупку самого современного зарубежного оборудования.



Специалисты МИНБ самостоятельно разработали и подготовили к запуску в Москве программу "электронный паспорт для ЖКХ". Расскажите, пожалуйста, для чего нужен этот паспорт, что он дает потребителю услуг ЖКХ?



Абубакар Арсамаков: "Электронный паспорт дома" - совершенно новое направление в управлении жилищно-коммунальным комплексом. Запускаем пилотный проект. Совсем недавно подобную технологию, реализованную в Екатеринбурге, презентовали руководству страны. Теперь похожий проект будем реализовывать с нашим партнером в Москве. "Электронный паспорт" разрабатывается для того, чтобы производители и получатели коммунальных услуг могли видеть, в каком состоянии находится каждый дом, какой ремонт и когда требуется тому или иному участку, куда идут деньги плательщиков, насколько эффективно они расходуются управляющей компанией. Благодаря "электронному паспорту", складывается эффективная система управления жилым фондом, усиливается контроль за движением платежей.



Вы используете последние технологические достижения и в банковской сфере. Какие последние продукты в сфере дистанционного банковского обслуживания, использования пластиковых карт вы могли бы отметить?



Абубакар Арсамаков: Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) - одно из приоритетных направлений нашей работы. Мы одними из первых в России сертифицировали и внедрили приложение "мобильный банк" для Iphone и Android, чем заслужили уважение своих клиентов. Известное аналитическое агентство Markswebb Rank&Resort провело исследование российских сервисов мобильного банкинга, и, по его данным, мы заняли третье место в общем рейтинге, а по развитию отдельных приложений банкинга - первое и второе. Мы одними из первых начали эмиссию и прием к оплате пластиковых карт по технологии pay-pass, которая позволяет осуществлять платежи, даже не прикасаясь картой к считывающему устройству, что очень удобно, особенно при оплате общественного транспорта - метро и наземного.



Банк много работает в регионах, но, насколько известно, планирует участвовать и в проектах в странах СНГ. Не так давно вы принимали участие в конференции "Экономические и правовые последствия подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС для промышленности", посвященной проблемам евроинтеграции. Особенно эта проблема актуальна сегодня для отношений РФ и Украины. Как вы относитесь к этим процессам, каковы могут быть их последствия для развития отечественной экономики и промышленности?



Абубакар Арсамаков: Я принял участие в этом мероприятии не случайно. Успех работы любого крупного финансового института тесно связан с государственной экономической политикой. Сегодня бизнес обязан принимать участие в решении крупных экономических задач, стоящих перед страной. Только тогда наступит устойчивое развитие, что повлечет за собой и рост прибыли участников рынка. Это касается и процесса так называемой евроинтеграции. Я убежден, что последствия ее будут печальными. Прежде всего возникнут проблемы с реализацией собственной продукции, так как национальный товар будет вытесняться с внутреннего рынка европейским. Это приведет к сокращению рабочих мест и, как следствие, обнищанию населения. Но зачем совершать заведомую ошибку?



Намного правильнее было бы принять предложение России о вступлении в Таможенный союз, который открывает для стран-участниц большие возможности. Думаю, что в рамках Таможенного союза могут быть введены клиринговые расчеты, что существенно удешевит себестоимость денег и повысит взаимовыгодность сотрудничества.



Этой осенью МИНБ исполняется 23 года. В чем вы видите миссию вашего банка?



Абубакар Арсамаков: Мы, как любая коммерческая организация, работаем, чтобы заработать доход. Мы предлагаем банковские услуги и живем с этого. Да, это сложный хлеб, но тоже прибыльный. Мы заранее готовим сотрудников к тому, что сверхдоходов они здесь не получат. Я уверен: легкие, большие прибыли развращают человека. Поэтому и у банка такая же идеология. Мне интересней что-то созидать, участвовать в новом, перспективном проекте, который в долгосрочной перспективе принесет пользу и банку, и людям, и государству.



Мы инвестируем средства в реальный сектор экономики, тем самым способствуя развитию отечественного производства. Мы создаем новые рабочие места, способствуя росту благосостояния страны.



Миссия МИНБ двояка - она, если можно так выразиться, индустриальная и социальная. Только сочетание этих двух факторов, на мой взгляд, все эти непростые годы позволяло банку устойчиво развиваться и с уверенностью смотреть в будущее. Уверен, это достойная цель.



Источник: "Российская газета" - Федеральный выпуск №6237 (261)