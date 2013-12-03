С целью поддержки юридических лиц и ИП, бывших клиентов банков, у которых была отозвана лицензия, Московский Индустриальный банк предлагает специальные тарифные планы «Поддержка», которые предусматривают бесплатные и льготные услуги по:
Обслуживанию счетов;
Операциям с наличными денежными средствами;
Инкассации;
Эквайрингу.
Подключиться к тарифам возможно с 3 декабря 2013 года по 1 февраля 2014 года. Подключение к тарифам возможно при наличии подтверждения отношения к Мастер-Банку и любому другому банку, у которого была отозвана лицензия после 1-го июля 2013 года (выписка по счету на последнюю дату) и подтверждение объема годовой выручки для получения Тарифных планов «Поддержка 1» и «Поддержка 2», с которыми Вы можете ознакомиться на сайте Банка http://www.minbank.ru/.
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