Заключено соглашение между ОАО «МИнБ» и Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.

05/12/2013 между Московским Индустриальным банком и Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы было подписано Соглашение о сотрудничестве в области развития промышленной и инновационной инфраструктуры и финансово-кредитных отношений в сфере реализации инвестиционных проектов управляющих организаций технополисов, технологических парков и индустриальных парков города Москвы.



Соглашение действует в рамках реализации Закона города Москвы от 6 июня 2012 г. № 22 «О научно-технической и инновационной деятельности в городе Москве» и программы «Индустриальная Москва».



Научно-техническая и инновационная политика города Москвы представляет собой совокупность осуществляемых органами государственной власти города правовых, экономических, социальных, информационных, консультационных, образовательных, организационных и других мер, которые направлены на поддержку и развитие научно-технического и инновационного потенциала. Целью этих мер является формирование условий для развития производства инновационной продукции на основе передовых технологий, достижений науки и техники и повышение доли такой продукции в валовом региональном продукте, а также содействие продвижению и реализации инновационной продукции на внешнем и внутреннем рынках.



Основным источником финансирования большинства организаций науки является городской бюджет, однако структура источников финансирования постепенно меняется - увеличивается доля организаций науки, финансируемых из средств банковского сектора.



Причастность Московского Индустриального банка к столь историческим событиям в развитии столицы не случайна. Кредитование реального сектора экономики является одной из приоритетных задач деятельности Московского Индустриального банка, как универсального финансового института, имеющего богатый опыт сотрудничества с предприятиями производственного комплекса, в том числе высокотехнологичными и наукоемкими, и финансирования крупных инвестиционных проектов.



В качестве одной из форм поддержки научно-технической и инновационной политики города Москвы в Банке специально разработана программа «Индустриальная Москва», направленная на проектное финансирование строительства технополисов, технопарков, бизнес-инкубаторов и индустриальных парков в г. Москве. Эта программа призвана поддержать рост экономического потенциала и инвестиционной привлекательности Москвы. .



Средства по программе «Индустриальная Москва» предоставляются в виде открытия кредитной линии на цели строительства объектов недвижимости и инфраструктуры для размещения индустриальных парков, технополисов и других объектов. .



Программа «Индустриальная Москва» - это отличный шанс для бизнес-сообществ, инновационных отраслей, научных и производственных учреждений создать уникальный альянс для реализации и демонстрации собственных достижений и планов. А участие опытного инвестора и государственная поддержка обеспечат поддержку на всех этапах реализации.