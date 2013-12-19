ЦБ: отзыв лицензии у Московского Индустриального Банка не планируется

Банк России не планирует отзывать лицензию у Московского Индустриального Банка. Об этом говорится в сообщении ГУ ЦБ по Воронежской области, имеющемся в распоряжении портала Банки.рус.



Как отмечается в письме, на фоне распространения в Воронежской области слухов о планирующемся отзыве у банка лицензии клиенты кредитной организации принимают решения о закрытии счетов и изъятии средств.



«Банк России официально заявляет, что Московский Индустриальный Банк работает стабильно», — говорится в сообщении. В нем отмечается, что слухи о намерениях ЦБ отозвать лицензию у банка «являются лживыми и провокационными, дезинформирующими клиентов банка и общественность региона».



Как рассказала корреспонденту Банки.руиндекс начальник отдела рекламы Московского Индустриального Банка Нина Будасси, в среду, 18 декабря, на Воронежском городском портале появилось сообщение о том, что Московский Индустриальный Банк в ближайшее время может лишиться лицензии.



«Источник сообщил, что есть большая доля вероятности, что одним из первых лишение лицензии может коснуться Московского Индустриального Банка. По имеющимся данным, лицензию могут отнять уже завтра, 19 декабря», — говорилось на сайте. После обращения банка в редакцию сообщение с сайта было снято. «Однако в офисы банка хлынули люди, которые начали массово снимать свои средства со вкладов», — сообщила Будасси, отметив, что общая сумма снятых средств пока неизвестна.



Замначальника аппарата президента банка Александр Борисов подчеркнул, что сумма снятых средств «некритичная». «Это нездоровая ситуация коснулась только Воронежской области», — отметил Борисов.