Правительство Российской Федерации включило Московский Индустриальный банк в перечень кредитных организаций, в которых оператором электронной площадки открываются счета для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок. В список вошла 51 кредитная организация. Данные банки соответствуют требованиям к финансовой устойчивости, которые содержатся в постановлении Правительства РФ от 10 октября 2013 года (N 901).
Перечень банков утвержден распоряжением Правительства от 30 октября 2013 года (№ 1999-р), вступающем в силу 1 января 2014 года.
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