О том, как в Московском Индустриальном банке реализовывается стратегия развития розничного бизнеса и каким стандартам качества обслуживания обучают персонал, рассказал Антон Рудь, вице-президент Московского Индустриального банка, в интервью с Борисом Городецким - генеральным директором Infratel в России, и Аланой Солдатовой - директором по маркетингу Infratel в России, в авторской программе "Забота о клиентах" на телеканале PROBusinessTV (ссылка на сайт http://www.infratel.ru/interesting/minbank/)
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