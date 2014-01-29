Вклад «Классический» вошел в топ-10 рейтинга рублевых вкладов в банках Москвы.

Портал Банки.ру составил список 20 лучших депозитов в рублях сроком размещения один год в банках Москвы, входящих в топ-50 кредитных организаций по нетто-активам. Вклад Московского Индустриального банка «Классический» занял 7-е место в рейтинге. Портал Банки.ру также отмечает, что «учитывая нынешнюю нестабильную ситуацию на банковском рынке, при выборе вклада стоит обратить внимание на предложения крупных финансовых учреждений. Вероятность отзыва лицензии у них ниже, чем у кредитных организаций за пределами топ-50 по активам».



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