24 января 2014 года состоялась рабочая встреча с представителями банковского сообщества, инициированная Фондом содействия реформированию ЖКХ. В ней приняли участие представители банков, уполномоченных вести специальные банковские счета для формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также представители Фонда ЖКХ и НП «ЖКХ Развитие».По итогам встречи "Фонд содействия реформированию ЖКХ" опубликовал перечень кредитных организаций, в который вошел и Московский Индустриальный банк, которые смогут открывать и вести специальные банковские счета для формирования фонда капитального капремонта.Данный счет может быть открыть лишь в крупнейших банках Российской Федерации, величина капитала (собственные средства) которых, составляет не менее 20 млрд. рублей, согласно норме п. 2 ст. 176 Жилищного кодекса РФ.