Оптимизация линейки вкладов Банка позволит Клиентам упростить выбор и сделать условия по вкладам более универсальными и понятными.
Так например, вклад «Накопительный» дополнен возможностью долгосрочного размещения денежных средств на срок 366 - 730 дней. По этому же вкладу и по вкладу «Универсальный кошелек» введена дополнительная градация минимальной суммы первоначального взноса (неснижаемого остатка) в размере 5 000 000 руб./200 000 долларов США/евро. Добавлен новый вклад для пенсионеров «Универсальный пенсионный Плюс».
Обращаем ваше внимание, что с 3 марта 2014 года отменен прием во вклады:
«Инвестиционный»;
«VIP Инвестиционный»;
«Долгосрочный-1»;
«VIP –Универсальный»;
«Универсальный пенсионный».
Подробная информация размещена на сайте Банка http://www.minbank.ru/
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