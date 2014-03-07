Мы рады сообщить, что с сегодняшнего дня в нашем ряду мобильных приложений пополнение! К приложениям "МИнБ", разработанным под платформы iOS и Android, добавилось одноименное приложение для платформ Windows Phone 7.5 и Windows Phone 8. Приложение содержит два сервиса: "Мобильный банк" и "Геолокация".
С помощью Мобильного банка Вы можете:
Просматривать балансы счетов;
Формировать выписку по счетам;
Просматривать историю операций;
Блокировать и активировать карты;
Управлять лимитами по картам;
Подключать sms и e-mail информирование;
Оплачивать услуги более 300 организаций;
Оформлять денежные переводы на счета и карты;
Создавать шаблоны для регулярных операций;
Планировать выполнение операций;
Выпускать виртуальные карты для интернет-платежей;
Просматривать курсы ЦБ и конвертации Банка.
Геолокация предоставляет Вам следующие возможности:
Поиск ближайших банкоматов/отделений;
Поиск необходимого объекта по станциям метро;
Оценка расстояния до выбранного объекта;
Отображение на карте выбранного объекта и вашего текущего месторасположения;
Просмотр детальной информации по выбранному объекту (адрес, режим работы, услуги);
Построение пеших и автомобильных маршрутов (только для Windows Phone
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