Мы рады сообщить, что с сегодняшнего дня в нашем ряду мобильных приложений пополнение! К приложениям "МИнБ", разработанным под платформы iOS и Android, добавилось одноименное приложение для платформ Windows Phone 7.5 и Windows Phone 8. Приложение содержит два сервиса: "Мобильный банк" и "Геолокация".С помощью Мобильного банка Вы можете:Просматривать балансы счетов;Формировать выписку по счетам;Просматривать историю операций;Блокировать и активировать карты;Управлять лимитами по картам;Подключать sms и e-mail информирование;Оплачивать услуги более 300 организаций;Оформлять денежные переводы на счета и карты;Создавать шаблоны для регулярных операций;Планировать выполнение операций;Выпускать виртуальные карты для интернет-платежей;Просматривать курсы ЦБ и конвертации Банка.Геолокация предоставляет Вам следующие возможности:Поиск ближайших банкоматов/отделений;Поиск необходимого объекта по станциям метро;Оценка расстояния до выбранного объекта;Отображение на карте выбранного объекта и вашего текущего месторасположения;Просмотр детальной информации по выбранному объекту (адрес, режим работы, услуги);Построение пеших и автомобильных маршрутов (только для Windows Phone