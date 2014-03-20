К 80-летию рождения Ю.А. Гагарина и накануне годовщины первого космического полета, МИнБ предлагает вклад «Звездный».
Вклад открывается в российских рублях на любой срок в диапазоне 181-365 дней. Процентная ставка по вкладу от 30 тысяч рублей составляет 9,7% годовых, от 600 тысяч рублей – 10 % годовых.
Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада. Дополнительные взносы разрешены. Размер дополнительных взносов не ограничен. Пополнение счета прекращается за 30 дней до окончания срока вклада.
Действует до 01 июня 2014г. включительно.
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