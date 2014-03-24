Московский Индустриальный банк вновь в числе лидеров рынка кредитования малого и среднего бизнеса

По предварительным итогам исследования российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса за 2013 г. рейтингового агентства «Эксперт РА» Московский Индустриальный банк занимает 5-е место в рейтинге лидеров рынка. Как отмечает «Эксперт РА» за год Банк увеличил кредитный портфель на 16,8%, поднявшись на одну позицию в рейтинге.



Агентство акцентирует внимание на том, что в портфеле кредитов МИнБ преобладают ссуды, выданные предприятиям, работающим в сферах обрабатывающего производства, строительства и операций с недвижимостью, в то время, как в портфеле большинства банков преобладают ссуды торговым организациям.