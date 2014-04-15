С 14 апреля 2014 года Банк изменил процентные ставки по срочным вкладам частных лиц. Основные изменения связаны с повышением ставок по рублевым накопительным вкладам сроком от одного до трех месяцев. Теперь максимальная ставка по депозитам ОАО «МИнБ» на срок до 90 дней составляет 9,5% годовых.Изменение условий направлено на повышение привлекательности вкладов Банка и учитывает пожелания вкладчиков ОАО «МИнБ». Напомним, что с 20 апреля текущего года в линейку розничных вкладов был добавлен вклад «Звездный» - лучшее ценовое предложение Банка на срок 181-365 дней.