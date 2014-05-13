Мы рады сообщить Вам о специальном предложении от Visa и ЦУМ для владельцев премиальных карт Московского Индустриального банка Visa, которое продлится с 1 мая по 30 июня 2014 года.При оплате товаров и услуг картами Московского Индустриального банка Visa Infinite в Торговом доме ЦУМ (Москва, Петровка, 2) клиентам предоставляются следующие привилегии:«Бонусные баллы» - начисление двойных бонусных баллов при любой покупке и оплате картами Московского Индустриального банка Visa Infinite в Торговом доме ЦУМ в Москве при наличии у держателя клубной карты ЦУМ (Оранжевой или Черной);«Квалификационные баллы» - начисление двойных квалификационных баллов на Белую карту ЦУМ при единоразовых покупках и оплате картами Московского Индустриального банка Visa Infinite на сумму от 20 000 рублей в магазинах ЦУМ в Москве;Бесплатное оформление Оранжевой карты ЦУМ при оплате покупок на любую сумму картами Московского Индустриального банка Visa Infinite.Срок действия: c 1 мая по 30 июня 2014 года.