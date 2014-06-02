Новый вклад «Звездный+»

В год 80-летия рождения Космонавта №1 ОАО «МИнБ» предлагает новый вклад «Звездный+».



Вклад открывается в российских рублях на любой срок в диапазоне 181-365 дней.



Процентная ставка по вкладу составляет от 9,5 до 10% годовых. А для пенсионеров и ветеранов Банк делает специальное предложение: плюс 1% годовых к стандартной ставке по вкладу.



Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада. Дополнительные взносы разрешены. Размер дополнительных взносов не ограничен. Пополнение счета прекращается за 30 дней до окончания срока вклада.



Открыть вклад «Звездный +» можно в любом отделении Банка до 31 августа 2014г. включительно.

