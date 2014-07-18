ОАО "МИнБ" обновил линейку депозитов для корпоративных клиентов и увеличил процентные ставки на 0,3 - 1,6%.
Новая линейка депозитов отличается простыми и прозрачными условиями, оценив которые можно выбрать оптимальный вариант, исходя из потребностей компании, например, разместить временно свободные финансы на выгодных условиях на оптимальный для Вас срок от 7 до 365 дней. В линейке представлены депозиты с возможностью дополнительных взносов и досрочного вывода средств без существенной потери дохода. Более подробная информация об условиях депозитов размещена на сайте Банка http://www.minbank.ru/
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