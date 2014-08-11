Специально для ОАО «МИнБ» была разработана версия устройства SafeTouch, поддерживающая работу с уже внедренными ранее USB-токенами eToken ГОСТ. Данное решение позволит клиентам Банка защитить свои счета от мошенников с минимумом затрат.
В рамках сотрудничества с ОАО «МИнБ», компания SafeTech осуществила поставку нового поколения средств защиты системы дистанционного банковского обслуживания SafeTouch-USB. Устройства SafeTouch предоставляются клиентам Банка, использующими систему ДБО ПТК «Интернет-банк» для обеспечения максимальной степени защиты от угроз кибермошенничества, включая самые опасные из известных на сегодня, с автоматической подменой реквизитов платежного поручения.
Устройство SafeTouch представляет собой аппаратное средство для контроля платежных документов, подписываемых электронной подписью. При использовании данного решения в системе ДБО значимые поля платежного поручения (а именно — перечисляемая сумма, название и банковские реквизиты получателя) отображаются на экране устройства. И лишь после того как пользователь визуально убедится в неизменности полей и физически нажмет на кнопку, расположенную на корпусе SafeTouch, происходит подписание платежного документа и передача его на исполнение в Банк.
В проекте с Московским Индустриальным банком устройства SafeTouch поддерживают работу с USB-токенами eToken ГОСТ, аппаратно реализующими отечественные криптоалгоритмы (решение сертифицировано ФСБ России). Поскольку eToken подключаются к компьютеру клиента через SafeTouch, исключается любое незаметное искажение или компрометация данных подписываемого электронного документа.
Для интеграции устройства SafeTouch с приложением ДБО пользователю не нужно устанавливать какие-либо специальные программы или драйвера, достаточно подключить средство защиты к USB-порту компьютера. Таким образом, Банк может гарантировать своим клиентам — юридическим лицам предоставление удобного инновационного и безопасного сервиса в системе ПТК «Интернет-банк».
«Мы рады, что устройства SafeTouch находят все более широкое применение в банковском секторе. Наши решения выбирают как небольшие банки, так и крупнейшие российские финансовые организации — отметил генеральный директор компании SafeTech Денис Калемберг. — С одной стороны, это говорит о растущей озабоченности банков вопросами безопасности своих клиентов, а с другой стороны — доказывает явные преимущества предложенного нами подхода и разработанной технологии защиты ДБО».
SafeTech (http://safe-tech.ru) — компания-разработчик инновационных решений для защиты систем дистанционного банкинга и электронного документооборота, а также поставщик решений крупнейших мировых производителей программных и аппаратных средств для обеспечения информационной безопасности.
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