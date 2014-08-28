Московский Индустриальный Банк подтвердил соответствие Стандарту безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS)



Акционерный коммерческий банк "Московский Индустриальный банк" (открытое акционерное общество) в очередной раз успешно завершил ежегодный аудит соответствия международному стандарту информационной безопасности PCI DSS v.2.0, разработанному международными платёжными системами Visa и MasterCard, получив соответствующий сертификат.



Акционерный коммерческий банк "Московский Индустриальный банк" (открытое акционерное общество) в очередной раз успешно завершил ежегодный аудит соответствия международному стандарту информационной безопасности PCI DSS v.2.0, разработанному международными платёжными системами Visa и MasterCard, получив соответствующий сертификат. Данный Сертификат подтверждает, что ОАО "МИнБ" обеспечивает высшую степень защиты данных в операциях с платёжными картами. Такая высокая оценка дается Банку четвертый год подряд. Независимым QSA-аудитором выступила компания ЗАО «Энвижн Груп», которая провела комплексную проверку информационной безопасности платежных карт и клиентских данных. Для Международных Платежных Систем надежность электронных платежей является наивысшим приоритетом, так как это гарантирует финансовую безопасность для держателей карт и повышает уровень их доверия к карточному рынку, тем самым стимулируя его интенсивное развитие. Очередное подтверждение соответствия Банка международному стандарту по информационной безопасности PCI DSS является доказательством высокого уровня защиты информационной инфраструктуры Банка, и, соответственно, гарантией максимальной безопасности транзакций с платежными картами для их держателей.