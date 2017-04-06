С 1 апреля 2017 года МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК вводит новые категории для повышенного начисления баллов и операций для возмещения программы «МКБ Бонус»!
Напомним, что по условиям бонусной программы, каждый держатель карты Банка, подключивший годовой Пакет услуг, может возместить свои ежедневные расходы, получив cash back до 10% за оплату товаров и услуг!
Новые категории повышенного начисления баллов и операций по возмещению покупок будут действовать до 1 июля 2017 г.
Повышенное начисление баллов за покупки:
• Такси — 10%
• Кино, театр, выставки, цирк — 5%
• АЗС — 3%
• за оплату услуг* через интернет-банк МКБ Онлайн/мобильное приложение МКБ Мобайл – 1%
Другие покупки – 0,5%
За счет полученных баллов можно возместить расходы в следующих сферах:
• Авиакомпании
• Ювелирные украшения, часы
• Автосалоны, автомагазины
• Спортивные товары
Программа «МКБ Бонус» также дает возможность снизить ставку по действующему кредиту, переводить накопленные баллы в адрес благотворительного фонда «Арифметика добра» в помощь детям-сиротам или оплатить комиссию за выпуск банковских карт.
Как работает программа «МКБ Бонус»?
• Подключите годовой Пакет услуг, чтобы получать бонусные баллы
• Оплачивайте товары и услуги картой банка, накапливая баллы, баллы также начисляются за совершение операций в «МКБ Онлайн»
• В личном кабинете МКБ Онлайн / МКБ Мобайл укажите сумму, которую вы хотите компенсировать
• Банк перечислит сумму бонусных баллов в рублях на ваш счет!
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