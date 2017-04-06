МКБ вводит новые категории для начисления и возмещения баллов в «МКБ Бонус»

С 1 апреля 2017 года МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК вводит новые категории для повышенного начисления баллов и операций для возмещения программы «МКБ Бонус»!



Напомним, что по условиям бонусной программы, каждый держатель карты Банка, подключивший годовой Пакет услуг, может возместить свои ежедневные расходы, получив cash back до 10% за оплату товаров и услуг!



Новые категории повышенного начисления баллов и операций по возмещению покупок будут действовать до 1 июля 2017 г.



Повышенное начисление баллов за покупки:



• Такси — 10%

• Кино, театр, выставки, цирк — 5%

• АЗС — 3%

• за оплату услуг* через интернет-банк МКБ Онлайн/мобильное приложение МКБ Мобайл – 1%



Другие покупки – 0,5%



За счет полученных баллов можно возместить расходы в следующих сферах:



• Авиакомпании

• Ювелирные украшения, часы

• Автосалоны, автомагазины

• Спортивные товары



Программа «МКБ Бонус» также дает возможность снизить ставку по действующему кредиту, переводить накопленные баллы в адрес благотворительного фонда «Арифметика добра» в помощь детям-сиротам или оплатить комиссию за выпуск банковских карт.



Как работает программа «МКБ Бонус»?



• Подключите годовой Пакет услуг, чтобы получать бонусные баллы

• Оплачивайте товары и услуги картой банка, накапливая баллы, баллы также начисляются за совершение операций в «МКБ Онлайн»

• В личном кабинете МКБ Онлайн / МКБ Мобайл укажите сумму, которую вы хотите компенсировать

• Банк перечислит сумму бонусных баллов в рублях на ваш счет!