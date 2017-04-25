В МКБ Онлайн реализована возможность оплаты услуг ЖКХ по номеру Единого платежного документа
25.04.2017 15:31
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Теперь для пользователей личного кабинета МКБ Онлайн доступна возможность оплаты услуг ЖКХ (г. Москва) по номеру Единого платежного документа (ЕПД).
ЕПД — это форма единой квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, которая содержит всю необходимую информацию для проведения оплаты.
Для совершения платежа достаточно зайти в личный кабинет МКБ Онлайн, в разделе «Оплатить услуги», выбрать пункт «Коммунальные платежи» -> «Коммунальные платежи Москва» -> ЖКУ Москва (ЕИРЦ).
При оплате коммунальных услуг достаточно ввести номер ЕПД и выбрать период оплаты.
Напомним, до 1 июля 2017 года в рамках программы «МКБ Бонус», оплачивая услуги через личный кабинет, в том числе ЖКХ, вы получаете 1% от суммы платежа в виде бонусных баллов.
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