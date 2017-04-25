МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК провел очередное обновление системы мобильного банка МКБ Мобайл, сделав ряд изменений, отражающих пожелания пользователей приложения.

Теперь в мобильном приложении возможно:

• изменить логин или пароль

• активировать карту переменных кодов для подтверждения проводимых операций

• управлять банковскими Пакетами услуг (подключить или сменить Пакет услуг), получить информацию о доступных привилегиях по Пакету

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