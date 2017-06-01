МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК снизил ставки по ипотечному кредитованию



С 1 июня по 1 сентября 2017 года, в рамках специальной акции — «Летом всегда дешевле», в МОСКОВСКОМ КРЕДИТНОМ БАНКЕ можно оформить ипотеку на новостройки* по ставке 10,75% на весь срок кредитования.



Перечень аккредитованных новостроек представлен на официальном сайте банка в разделе «Ипотечное кредитование» — Аккредитованные новостройки.



Также на 1% снижена базовая ставка под залог недвижимости на вторичном рынке — с 1 июня получить кредит на готовую квартиру можно будет по ставке от 10,9% на весь срок кредитования.



Ставки действуют при условии оформления полиса комплексного ипотечного страхования. Ипотека предоставляется на срок от 1 года до 20 лет, максимальная сумма кредита — 30 млн руб.



*Кроме объектов, реализуемых ГК «Инград»

