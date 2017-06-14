В МКБ Мобайл реализована возможность оплаты услуг ЖКХ по номеру Единого платежного документа



Теперь оплатить коммунальные услуги (г. Москва) по номеру Единого платежного документа возможно и в мобильном приложении МКБ Мобайл — больше нет необходимости заполнять большое количество полей с информацией о платеже.



Для совершения платежа достаточно зайти в МКБ Мобайл, в разделе «Оплата» выбрать пункт «Коммунальные платежи» -> ЖКУ Москва (ЕИРЦ), ввести код плательщика, проверить начисления и перейти к оплате.



Также для пользователей личного кабинета МКБ Онлайн появилась возможность оплачивать коммунальные услуги за будущий период — в разделе «Оплатить услуги», выбрать пункт «Коммунальные платежи» -> «Коммунальные платежи Москва» -> ЖКУ Москва (ЕИРЦ) и перейти во вкладку «Авансовая оплата».



Оплата услуг ЖКХ происходит без комиссии.



Напомним, до 1 июля 2017 г. в рамках программы «МКБ Бонус», оплачивая услуги через личный кабинет, в том числе ЖКХ, вы получаете 1% от суммы платежа в виде бонусных баллов.

