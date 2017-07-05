МКБ устанавливает новые категории для начисления и возмещения баллов в «МКБ Бонус»
05.07.2017 12:33
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С 1 июля 2017 года МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК устанавливает новые категории для повышенного начисления баллов и операций для возмещения программы «МКБ Бонус»!
Напомним, что по условиям бонусной программы, каждый держатель карты Банка, подключивший годовой Пакет услуг, может возместить свои ежедневные расходы, получив cash back до 10% за оплату товаров и услуг!
Новые категории повышенного начисления баллов и операций по возмещению покупок будут действовать до 30 сентября 2017 г.
Повышенное начисление баллов за покупки:
• Такси — 10%
• Кино, театр, выставки, цирк — 5%
• Оплата услуг через интернет-банк МКБ Онлайн/мобильное приложение МКБ Мобайл – 3%*
• Другие покупки – 0,5%
За счет полученных баллов можно возместить расходы в следующих сферах:
• Кафе, рестораны
• Авиакомпании
• Отели
• Спортивные товары
*за операции совершенные в разделе «Оплатить услуги»: мобильная связь, Интернет, городской телефон, междугородняя связь, коммунальные платежи, красота и здоровье, транспортные карты, коммерческое ТВ, системы безопасности, купоны и скидки.
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