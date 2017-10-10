МКБ вводит новые категории для начисления и возмещения баллов в «МКБ Бонус»
10.10.2017 15:49
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С октября 2017 года МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК устанавливает новые категории для повышенного начисления баллов и операций для возмещения программы «МКБ Бонус»!
Напомним, что по условиям бонусной программы, каждый держатель карты Банка, подключивший годовой Пакет услуг, может возместить свои ежедневные расходы, получив cash back до 10% за оплату товаров и услуг!
1. Категории начисления баллов:
• За все покупки – 0,5%
Повышенное начисление баллов за покупки:
• АЗС – 2%
• Аптеки – 3%
• Операции через интернет-банк МКБ Онлайн / мобильное приложение МКБ Мобайл – 10%*
2. За счет полученных баллов можно возместить расходы в следующих сферах:
• Такси
• Кафе, рестораны
• Зоомагазины
• Парфюмерия и косметика
*за операции совершенные в разделе «Оплатить услуги»: мобильная связь, Интернет, городской телефон, междугородняя связь, коммунальные платежи, красота и здоровье, транспортные карты, коммерческое ТВ, системы безопасности, купоны и скидки.
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