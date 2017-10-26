МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК провел очередное обновление системы мобильного банка МКБ Мобайл.

Теперь для всех пользователей МКБ Мобайл на платформах iOS и Android доступно:

• Поиск и оплата штрафов ГИБДД, налоговой и судебной задолженности

• Оплата госуслуг по номеру постановления (УИНу)

• Оформление подписки на госуслуги — клиенты банка будут всегда в курсе штрафов и начислений

• Восстановление доступа в систему в полном объеме — можно попросить систему напомнить логин

• Новый интерфейс курсов валют

Для пользователей мобильного приложения на платформе Android стал доступен:

• Вход по отпечатку пальца
• Новые темы приложений

Для пользователей МКБ Мобайл на платформе iOS:

• Построение маршрута до отделений и банкоматов МКБ

Напомним, загрузить последнюю версию мобильного приложения МКБ Мобайл можно в App Store и Google play.