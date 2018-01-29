С 22 января по 7 марта 2018 года клиентам банкам — держателям карт Mastercard МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА — за все покупки, совершенные с помощью платежного сервиса Аndroid Pay, будет начисляться повышенный cashback — 10%* бонусными баллами в рамках программы МКБ Бонус.
Максимальная сумма вознаграждения — 3000 баллов. Баллы будут зачислены на бонусный счет клиента не позднее 31 марта 2018 года. Для перевода бонусных баллов в рубли необходимо в личном кабинете МКБ Онлайн или МКБ Мобайл указать сумму для компенсации — банк перечислит сумму бонусных баллов в рублях на счет клиента. 1 балл = 1 рубль.
Помимо этого, программа МКБ Бонус дает возможность снизить ставку по действующему кредиту, переводить накопленные баллы в адрес благотворительного фонда «Арифметика добра» в помощь детям-сиротам или оплатить комиссию за выпуск банковских карт.
Программа МКБ Бонус подключается клиентам банка автоматически, при наличии действующего годового Пакета услуг.
Подробно о возможностях Аndroid Pay: https://mkb.ru/personal/cards/android-pay
*Участниками акции не могут являться нерезиденты.
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