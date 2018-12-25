ПАО «МТС-Банк» открыл доступ к онлайн-оформлению рефинансирования потребительских кредитов. Теперь рефинансировать кредиты и кредитные карты по минимальной ставке от 9,9% годовых можно удаленно, без посещения отделений МТС Банка. Достаточно заполнить онлайн-заявку на сайте банка и получить решение в течение одной минуты.
По данным портала Выберу.ру, лучшей программой рефинансирования кредитов в октябре 2018 года стало предложение от МТС Банка. Клиенты получают ряд преимуществ не только в виде привлекательной процентной ставки, но и сокращения размера ежемесячных платежей и возможности получения дополнительных денежных средств на любые цели.
Оформить онлайн-заявку просто и удобно: можно внести паспортные данные вручную или воспользоваться кнопкой «Заполнить через Госуслуги» − анкета заполнится мгновенно в автоматическом режиме (ФИО, паспортные данные, номер телефона и т.д.). *
Клиент получит СМС-сообщение с решением МТС Банка, а оператор контактного центра свяжется для согласования условий и расскажет, где можно получить кредит: в интернет-банке, в отделении МТС Банка или салоне МТС.
Подробная информация доступна на сайте банка по ссылке https://www.mtsbank.ru/chastnim-licam/krediti/refinans/.