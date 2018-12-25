В преддверии новогодних праздников ПАО «МТС-Банк» провел сравнительный анализ популярных покупок среди владельцев карт «МТС Деньги Weekend» на основе данных за зимний и летний периоды 2017-2018 гг. Спрос на покупки в категориях подарки и развлечения в декабре 2017 года вдвое превышал аналогичные показатели летнего периода текущего года. Так, доля транзакций в категории «Развлечения и игры» выросла до 7,6% с 3,2%, «Цветы и подарки» − до 0,8% с 0,5%.
На основе сравнительного анализа, которые выявил самые востребованные среди клиентов категории покупок в период зимних праздников, МТС Банк объявляет о запуске акции «10% Кэшбэк на подарки и развлечения» при оплате товаров и услуг дебетовыми и/или кредитными картами «МТС Деньги Weekend».
Действующие и новые держатели карт «МТС Деньги Weekend» вместо 1% будут получать 10% кэшбэка за покупки товаров и услуг в категориях «Развлечения и игры», «Цветы и подарки», «Кино и музыка», «Книги, фото, видео», включая оплату через Интернет. Кроме того, действие акции распространяется и на два других праздника 2019 года – 14 и 23 февраля.
10% кэшбэка будут начисляться держателям карт Weekend каждую пятницу с 03.12.2018 по 28.02.2019 в магазинах сувениров и открыток, книг, игрушек, цветов, канцтоваров, а также в музеях, театрах, галереях, кинотеатрах, цирках, зоопарках, дельфинариях, парках аттракционов и т.д.
На покупки в других категориях при оплате картами «МТС Деньги Weekend» начисляется стандартный кэшбэк: 5% − кафе, рестораны, доставка еды, спортклубы и спортивные товары, такси и 1% − на все остальные категории.
Подробная информация об условиях акции на сайте МТС Банка по ссылке https://www.mtsbank.ru/landing/land-weekend/.
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