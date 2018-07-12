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В 2017 году Банк сосредоточился на развитии комиссионных продуктов. Чистый комиссионный доход Банка вырос на 65% до 4,4 млрд рублей. Коэффициент соотношения чистого комиссионного дохода к операционному вырос с 27% до 38%, что характеризует стабильное и низкорискованное качество прибыли.Число клиентов за 2017 год увеличилось в 1,7 раза и составило 1,5 млн. Такой прирост активной клиентской базы произошел за счет развития финансовых сервисов с крупнейшим телекоммуникационным оператором ПАО «МТС». Темпы прироста новых активных розничных клиентов позволили Банку войти по этому показателю в топ-5 среди российских банков. Средства на счетах юридических лиц по итогам года выросли на 65% до 43 млрд рублей, физических лиц − 71 млрд рублей. Объемы выдач потребительских кредитов за отчетный период выросли в 2,2 раза, достигнув 22,2 млрд рублей. Объемы выдач карточных продуктов выросли в 6 раз. Суммарное количество продаж дебетовых и кредитных карт составило 734 604 шт. Доля продаж в цифровых каналах за год увеличилась в 6 раз и составила 4% от общего числа продаж Банка.Выстроенные кредитные процессы позволили удерживать исключительно низкий для российского рынка уровень рисков по выдаваемым кредитам. Стоимость риска в розничном портфеле составила 3,6%.Существенное влияние на финансовые результаты Банка оказала и эффективная работа с возвратом долгов по проблемным активам, что привело к существенному сокращению резервов по кредитам юридических и физических лиц. Общий объем проблемных активов в 2017 году сократился на 22%. Уровень покрытия резервами (NPL) составил 133%. NPL розничного бизнеса год к году составил 19%.Особо заметен успех Банка по расширению партнерства с МТС. Многие продукты и услуги Банка представлены в 4 000 салонах МТС по всей России: POS-кредитование, денежные переводы, оплата услуг и кредитов, оформление банковских карт МТС Деньги. В 2017 году совместно с МТС был запущен ряд значимых проектов: POS-кредитование в shop.mts.ru, онлайн-заявки на кредитные карты и микрокредиты на сайте МТС и в Мой МТС, безбумажная технология, которая позволяет быстро выдать кредит клиенту в салонах МТС, заявки на кредит в мобильном приложении «МТС Деньги».Нетто-активы Банка по состоянию на конец 2017 года выросли на 8% до 139,4 млрд рублей. Банк выполняет все требования Банка России к нормативам достаточности капитала. МТС Банк является финансовой организацией с высокой степенью устойчивости. Норматив достаточности капитала Н1.0 находится на уровне 14,91% (при минимальном требовании Банка России 8%).