Дорогие друзья, мы рады сообщить, что расширяем сотрудничество с порталом Банки.ру и открываем страничку в сервисе «Друзья банков».
Отзывы наших клиентов на Банки.ру в Народном рейтинге и на Горячей линии уже на протяжении нескольких лет помогают нам работать над улучшением качества обслуживания, совершенствовать и развивать сервисы МТС Банка. С открытием данного сообщества мы предоставляем своим клиентам еще больше возможностей. Здесь Вы сможете ближе познакомиться с банком и поделиться своими идеями по совершенствованию наших продуктов и сервисов:
- Расскажите о своем удачном или неудачном опыте
- Участвуйте в опросах, голосованиях и влияйте на решения банка
- Выскажите свои предложения
- Общайтесь с экспертами МТС Банка
- Будьте в курсе актуальных событий банка
Согласно правилам портала Банки.ру, предлагать идеи и оставлять комментарии могут только пользователи, подтвердившие в своем профиле, что являются клиентами МТС Банка.
Давайте дружить! Нажмите на кнопку «Хочу вступить», чтобы стать участником сообщества друзей МТС Банка.
Комментарии 0