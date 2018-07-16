МТС Банк дарит подарки при открытии вклада «МТС В Игре!»

В ПАО «МТС-Банк» стартовала акция по сезонному вкладу «МТС В игре!»: оформив депозит от 800 000 рублей, клиент получает гарантированный подарок.



При открытии вклада «МТС В Игре!» на сумму от 800 000 клиент может выбрать в подарок полис страхования квартиры или дома «Простое решение» либо сертификат на круглосуточное телемедицинское обслуживание «Личный врач».



Страховой полис «Простое решение» - удобная программа для защиты жилья от рисков пожара, взрыва, залива, стихийного бедствия, механического воздействия и противоправных действий третьих лиц. Помимо этого возмещаются убытки, связанные с гражданской ответственностью. Полис выдается без осмотра имущества и предусматривает выплату до 1 млн рублей при наступлении страхового случая.



Сертификат «Личный врач» позволяет его владельцу (+ребенок) через телемедицинский сервис оперативно получать индивидуальные консультации от ведущих российских и зарубежных специалистов по широкому спектру вопросов, связанных с охраной здоровья и медицинским обслуживанием. Программа также включает организацию скорой и/или неотложной помощи и размещение до 3-х дней в платной палате стационара. Сертификат действует в течение 1 года с момента оформления.



Акция продлится до 31 августа 2018 года. Призовой фонд не может быть заменен денежным эквивалентом.



Оформить вклад и получить подарок можно в любом офисе Банка или, оставив онлайн-заявку. Более подробная информацией об акции и вкладе «МТС В игре!» на сайте МТС Банка.



Справочно:

Сезонный вклад «МТС В игре!» можно оформить в рублях с 24 мая по 31 августа 2018 г. Минимальная сумма вклада составляет 50 000 рублей. Максимальная сумма вклада не ограничена. Вклад оформляется на 270 дней, срок действия которого разделен на равные процентные периоды с индивидуальной фиксированной ставкой. Максимальная процентная ставка по вкладу — 8% годовых.

