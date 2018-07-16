МТС Банк снижает ставку на ипотеку в проектах «Лидер Инвест» до 5,8% годовых

ПАО «МТС-Банк» совместно c девелоперской компанией «Лидер Инвест» объявляет о запуске уникального предложения по программе ипотечного кредитования. Ипотеку на покупку квартир и апартаментов в проектах застройщика можно оформить по рекордно низкой ставке − 5,8%* годовых.



Условиями кредита предусмотрено два варианта акционных ставок. При выборе акционной ставки со льготным периодом годовая ставка в первые 36 месяцев составит 5,8%, по истечении 3 лет - увеличится до 9,2%. Фиксированная ставка на весь срок кредитования составит 7,4% годовых.



«Первый способ будет удобен для клиентов, которые планируют в первые три года погасить ипотечный кредит полностью или выплатить его большую часть, например, после продажи недвижимости. Для тех клиентов, которым выгодней фиксировать ежемесячный платеж, Банк предусмотрел второй вариант – ставку 7,4% годовых на весь срок кредитования», − сообщил заместитель Председателя Правления, Руководитель розничного бизнеса Эдуард Иссопов.



«Развитие ипотеки является одним из ключевых драйверов рынка недвижимости. Так, в нашей компании более половины сделок заключается с привлечением ипотечного кредитования. По статистике, большинство клиентов выплачивают ипотеку в течение 5-7 лет. Возможность оформить кредит на половину этого срока по сниженной ставке 5,8%, вероятно, будет востребована покупателями и станет для многих дополнительным стимулом для приобретения нового жилья», − рассказал вице-президент, руководитель Комплекса продаж и маркетинга «Лидер Инвест» Алексей Болдин.



Максимальный срок кредитования составляет 25 лет. Сумма кредита – от 500 тыс. до 25 млн рублей. Первоначальный взнос – от 20%. МТС Банк рассматривает и выдает решение о выдаче ипотечного кредита в течение двух рабочих дней. С полными условиями можно ознакомиться на сайте Банка в разделе кредиты.



В настоящий момент на столичном рынке недвижимости представлены 23 проекта компании «Лидер Инвест» в сегментах deluxe, премиум, бизнес и комфорт с улучшенными характеристиками, расположенные в девяти округах Старой Москвы. Клиентам компании предложен максимальный выбор с точки зрения географии проектов, их концепций и форматов, метражей и планировок квартир, а также возможностей ипотечного кредитования. Ознакомиться с полным списком аккредитованных объектов недвижимости можно на сайте компании «Лидер Инвест».



* Самая низкая ставка в линейке кредитных продуктов ПАО «МТС-Банк».

