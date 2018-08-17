МТС Банк улучшает условия по кредитам наличными

ПАО «МТС-Банк» улучшает параметры нецелевого потребительского кредитования. Предоставление выгодных условий с учетом интересов и потребностей клиентов является стратегическим приоритетом в развитии бизнеса Банка.



Клиентам МТС Банка предлагаются следующие программы c улучшенными параметрами:



Кредит наличными «Для зарплатных клиентов»: минимальная процентная ставка снижена с 10,9% до 10,5%, максимальная - с 15,9% до 14,9% годовых. Срок кредитования увеличен с 5 до 7 лет. Максимальная сумма кредита составляет 5 млн рублей.



Кредит наличными «Для надежных заемщиков»: минимальная процентная ставка составляет 12,9% годовых, максимальный срок – 5 лет. Максимальный лимит кредитования увеличен с 1 млн до 3 млн рублей.



Кредит наличными «Экспресс-кредит»: минимальная процентная ставка снижена с 15,9% до 14,9% годовых. Срок кредитования увеличен с 2 до 5 лет. Максимальная сумма кредита составляет 1 млн рублей.



Оформить кредит наличными можно в любом офисе Банка или, оставив заявку на сайте. В онлайн-анкете необходимо указать пожелания по параметрам выбранного продукта, ФИО, паспортные данные, контактную информацию, а также среднемесячный доход до вычета налогов. Время принятия решения по онлайн-заявке - не более 10 минут.



С подробными условиями можно ознакомиться в разделе «Потребительские кредиты» на сайте МТС Банка.

