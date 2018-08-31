МТС Банк вернет 10% за покупки в салонах МТС

ПАО «МТС-Банк» объявляет акцию «Кэшбэк 10% с покупок в салонах сотовой связи МТС». При оплате кредитной картой «МТС Деньги Weekend» в период с 01 сентября по 31 октября 2018 года клиенты получат повышенный кэшбэк 10%. Максимальный размер вознаграждения не ограничен и начисляется участнику акции до 30 числа месяца, следующего за месяцем совершения покупки по карте. В акции участвует более 1 200 устройств и аксессуаров, список которых будет представлен в день старта на сайте МТС Банка в разделе «Двойной кэшбэк с картами МТС Деньги Weekend».



Кредитная карта «МТС Деньги Weekend» − это выплата 5% кэшбэка при оплате в кафе, ресторанах, фастфуде и за доставку еды, а также в такси, спортивных магазинах и фитнес-клубах.

1% кэшбэка − за остальные покупки. Оформить кредитную карту «МТС Деньги Weekend» можно любым удобным способом: на сайте и в офисах МТС Банка, а также на сайте и в салонах связи МТС.



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Публичное акционерное общество «МТС-Банк» (ПАО «МТС-Банк») – универсальный коммерческий банк, входящий в число 50 ведущих российских банков и являющийся уполномоченным банком Правительства Москвы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 2268 от 17.12.2014 года. Сеть офисов обслуживания МТС Банка охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России. Основными акционерами являются ПАО АФК «Система» и ЗАО Мобайл ТелеСистемс Б.В. – дочерняя компания ПАО «Мобильные ТелеСистемы».



