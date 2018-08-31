ПАО «МТС-Банк» и Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве, по условиям которого клиенты МТС Банка из числа малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) могут получить финансирование/банковские гарантии под поручительство Фонда.
Цель данного партнерства – создание условий равного доступа субъектов МСП к кредитным ресурсам, организация и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в Республике Башкортостан.
Поручительства Фонда предоставляются при оформлении инвестиционного кредита и кредита на пополнение оборотных средств, а также по договору овердрафта и договору о предоставлении банковских гарантий, в том числе по Федеральным законам РФ №44-ФЗ и №223-ФЗ.
Размер поручительства – до 70% от суммы предоставляемого кредитного продукта. Максимальная сумма – 25 млн рублей в рамках одного договора поручительства. Комиссия составляет 1% от суммы поручительства.
Для получения финансовой поддержки по программе Фонда представителю малого и среднего бизнеса необходимо обратиться в офисы МТС Банка. После одобрения заявки клиент оформляет поручительство в Фонде. Заключается трехсторонний договор поручительства, клиент оплачивает вознаграждение Фонду и получает денежные средства.
Дополнительная информация доступна на сайте МТС Банка по ссылке.
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