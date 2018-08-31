ПАО «МТС-Банк» улучшает условия рефинансирования потребительских кредитов, кредитных карт и автокредитов сторонних банков для физических лиц – клиентов с положительной кредитной историей в МТС Банке. Минимальная ставка по программе снижена до 8,9% годовых.
Согласно обновленным параметрам рефинансирования ставка больше не зависит от лимита кредитования. Минимальная процентная ставка снижена с 12,9% до 8,9%. Минимальная сумма кредита составляет 50 000 рублей, максимальная – один миллион рублей, срок кредитования – от 12 до 60 месяцев. Кредит предоставляется без комиссии.
Объединяя действующие кредиты в один, клиент уменьшает процентную ставку и сокращает размер ежемесячного платежа. Программа предусматривает выбор удобной даты погашения и возможность получения дополнительных денежных средств.
Для оформления заявки на рефинансирование клиенту необходим только паспорт. МТС Банк не требует предоставить договоры, графики платежей и другие документы по имеющимся кредитным обязательствам перед сторонними банками. Время принятие решения по заявке – не более двух дней.
«Клиенты МТС Банка могут воспользоваться уникальной возможностью рефинансирования по одной из самых выгодных ставок на российском рынке – 8,9% годовых. Гибкие условия продукта позволяют выгодно оптимизировать выплату кредита», – отметил руководитель розничного бизнеса МТС Банка Эдуард Иссопов.
Оформить заявку на рефинансирование возможно в любом офисе МТС Банка.
Подробная информация доступна на сайте банка по ссылке.
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